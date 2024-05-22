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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 1,5 м, №1 - Киев (162474) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
40,00
Экономия: -11,99 грн
28,01 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 55 мин
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
40,90
Экономия: -12,89 грн
28,01 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лятошинского, 24
Всего: упаковка (1)
40,90
Экономия: -12,89 грн
28,01 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
40,90
Экономия: -12,89 грн
28,01 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 55 мин
Киев, просп. Красной Калины, 73
Всего: упаковка (1)
40,90
Экономия: -12,89 грн
28,01 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется через 55 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 3
Всего: упаковка (1)
34,60 грн
В других городах:
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Клавдиево-Тарасово, ул. Гагарина Юрия, 2-А/2
Всего: упаковка (1)
42,80 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом