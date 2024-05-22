К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, шоссе Харьковское, 144-В Всего: упаковка (2) 40,90 Экономия: -12,89 грн 28,01 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 73 Всего: упаковка (1) 40,90 Экономия: -12,89 грн 28,01 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 15 Всего: упаковка (1) 40,90 Экономия: -12,89 грн 28,01 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10 Всего: упаковка (1) 40,00 Экономия: -11,99 грн 28,01 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Киев, ул. Лятошинского, 24 Всего: упаковка (1) 40,90 Экономия: -12,89 грн 28,01 грн Забронировать

Гала аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Братства тарасовцев, 3 Всего: упаковка (1) 34,60 грн

Рецепты здоровья Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Клавдиево-Тарасово, ул. Гагарина Юрия, 2-А/2 Всего: упаковка (1) 42,80 грн