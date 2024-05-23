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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 5 м, №1 - Одесса (162467) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
В других городах:
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
90,70 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Галицкого Даниила, 50
Всего: упаковка (2)
78,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Ценского, 5
Всего: упаковка (1)
90,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 17
Всего: упаковка (1)
90,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 07:00
Дунаевцы, ул. Лендера Франца, 45/7
Всего: упаковка (1)
81,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Леси Украинки, 58
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 07:00
Шатава, шоссе Хмельницкое, 24-В
Всего: упаковка (1)
90,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 42
Всего: упаковка (1)
93,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Каменец-Подольский, шоссе Хмельницкое, 15/6
Всего: упаковка (1)
90,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Каменец-Подольский, ул. Коновальца Евгения, 8-В
Всего: упаковка (1)
93,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 07:00
Летичев, ул. Соборная, 5
Всего: упаковка (1)
90,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Молодежная, 19
Всего: упаковка (1)
93,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Клишковцы, ул. Главная, 58-Б
Всего: упаковка (1)
89,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 07:00
Дунаевцы, ул. Хмельницкого Богдана, 21-Б
Всего: упаковка (2)
83,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 218
Всего: упаковка (1)
72,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Андрушевка, ул. Хмельницкого Богдана, 30-А
Всего: упаковка (1)
96,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Вокзальная, 12
Всего: упаковка (1)
96,60 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
87,00 грн