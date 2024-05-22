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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 5 м, №1 - Львов (162467) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (1)
94,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 93
Всего: упаковка (1)
90,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 117
Всего: упаковка (1)
96,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 9-Б
Всего: упаковка (1)
90,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 51
Всего: упаковка (1)
90,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
80,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
83,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 96-А
Всего: упаковка (1)
90,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Городоцкая, 212
Всего: упаковка (1)
90,20 грн
Сидус
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Гринченко, 6
Всего: упаковка (1)
90,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 151
Всего: упаковка (1)
89,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (3)
80,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (2)
90,20 грн
В других городах:
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
90,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Сокольники, ул. Стрыйская, 20
Всего: упаковка (1)
81,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Весенняя, 2
Всего: упаковка (1)
93,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 10
Всего: упаковка (1)
83,70 грн