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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 5 м, №1 - Киев (162467) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 56 мин
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (1)
84,60 грн
В других городах:
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
90,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 56 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 126/15
Всего: упаковка (1)
93,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Андрушевка, ул. Хмельницкого Богдана, 30-А
Всего: упаковка (1)
96,60 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Галицкого Даниила, 50
Всего: упаковка (2)
78,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Звягель, ул. Шухевича Романа, 1
Всего: упаковка (1)
96,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Звягель, перек. Медицинская / Гагарина Юрия, 23/16
Всего: упаковка (1)
90,20 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 56 мин
Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Летичев, ул. Соборная, 5
Всего: упаковка (1)
90,20 грн
Сидус
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Открыто Закроется через 56 мин
Староконстантинов, ул. Мира, 28/2
Всего: упаковка (1)
90,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 56 мин
Хмельницкий, ул. Заречанская, 2
Всего: упаковка (1)
81,10 грн
Сидус
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Открыто Круглосуточно
Хмельницкий, просп. Мира, 69
Всего: упаковка (2)
90,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 56 мин
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 26-А
Всего: упаковка (1)
72,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 34
Всего: упаковка (1)
93,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 23:00
Острог, ул. Татарская, 185
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Белогорье, ул. Мира, 1-Г
Всего: упаковка (1)
93,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, ул. Свято-Преображенская, 115-Б
Всего: упаковка (1)
93,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Белогорье, ул. Шевченко Тараса, 65
Всего: упаковка (1)
90,20 грн