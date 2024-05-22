К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Богуслав, ул. Николаевская, 51 Всего: упаковка (1) 90,70 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, ул. Одесса-Главная, 35 Всего: упаковка (1) 87,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Одесса, ул. Неждановой, 32 Всего: упаковка (1) 87,00 грн Забронировать

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, шоссе Харьковское, 2 Всего: упаковка (1) 84,60 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 126/15 Всего: упаковка (1) 93,40 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Андрушевка, ул. Хмельницкого Богдана, 30-А Всего: упаковка (1) 96,60 грн

Альго-фарм Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Винница, ул. Галицкого Даниила, 50 Всего: упаковка (2) 78,00 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Круглосуточно Звягель, ул. Шухевича Романа, 1 Всего: упаковка (1) 96,60 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Круглосуточно Звягель, перек. Медицинская / Гагарина Юрия, 23/16 Всего: упаковка (1) 90,20 грн

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 15 Всего: упаковка (1) 87,00 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Летичев, ул. Соборная, 5 Всего: упаковка (1) 90,20 грн

Сидус Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Староконстантинов, ул. Мира, 28/2 Всего: упаковка (1) 90,20 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Хмельницкий, ул. Заречанская, 2 Всего: упаковка (1) 81,10 грн

Сидус Подробнее Открыто Круглосуточно Хмельницкий, просп. Мира, 69 Всего: упаковка (2) 90,20 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 26-А Всего: упаковка (1) 72,80 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Хмельницкий, ул. Тернопольская, 34 Всего: упаковка (1) 93,40 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Дунаевцы, ул. Хмельницкого Богдана, 21-Б Всего: упаковка (2) 83,70 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Дунаевцы, ул. Лендера Франца, 45/7 Всего: упаковка (1) 81,60 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Острог, ул. Татарская, 185 Всего: упаковка (1) 87,00 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Белогорье, ул. Мира, 1-Г Всего: упаковка (1) 93,40 грн