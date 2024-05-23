Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м, №1 - Одесса (162463) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
58,00 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
Всего: упаковка (2)
60,80
Экономия: -18,38 грн
42,42 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
60,80
Экономия: -18,38 грн
42,42 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
60,80
Экономия: -18,38 грн
42,42 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 4/6
Всего: упаковка (1)
60,80
Экономия: -18,38 грн
42,42 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Зодчих, 50
Всего: упаковка (2)
54,00
Экономия: -16,34 грн
37,66 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (2)
60,80
Экономия: -18,38 грн
42,42 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
60,80
Экономия: -18,38 грн
42,42 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
60,80
Экономия: -18,38 грн
42,42 грн
Жолдифарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (1)
51,00 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (2)
60,80
Экономия: -18,38 грн
42,42 грн
Будем здоровы вместе
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. Независимости, 79
Всего: упаковка (2)
52,20 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
53,70 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Черкассы, ул. Дахновская, 32
Всего: упаковка (1)
49,90 грн
Альго-фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Галицкого Даниила, 50
Всего: упаковка (5)
50,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Ценского, 5
Всего: упаковка (2)
56,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Панивецкая, 5
Всего: упаковка (2)
60,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 17
Всего: упаковка (1)
56,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Дунаевцы, ул. Лендера Франца, 45/7
Всего: упаковка (1)
49,20 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Леси Украинки, 58
Всего: упаковка (1)
54,00 грн