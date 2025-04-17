Бинт гипсовый Игар

Винница (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Винница
Мед-сервис
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,20
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Винница, ул. Зодчих, 9
4.0 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Винница, шоссе Хмельницкое, 112
6.2 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
33,50
Экономия при брони: -0,10 грн
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Аптека
Бар, ул. Каштановая, 11
61.7 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Бердичев, ул. Европейская, 49
73.2 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 12-Г
81.4 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Новоднестровск, м-н Молодежный, 6
106.0 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
35,20
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Теплик, ул. Стуса Василия, 12
111.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
33,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Старогородская, 25
111.7 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 17
111.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 10 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
33,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека бам
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 82
112.0 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
33,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8/1
113.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Житомир, ул. Хлебная, 19
114.2 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
33,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека оптовых цен
Житомир, перек. Согласия / Киевская, 2/98
115.0 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Сокиряны, ул. Победы, 10-А
118.2 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
33,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека
Ярмолинцы, ул. Орловского, 2-А
120.7 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
26,72
Экономия при брони: -0,02 грн
Аптека tas
Белая Церковь, ул. Павличенко, 27
133.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
134.9 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Шепетовка, просп. Мира, 14
147.7 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
37,20
Экономия при брони: -12,20 грн
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
53,90
Экономия при брони: -20,50 грн