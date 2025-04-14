Бинт гипсовый Игар

Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
29,28
Экономия при брони: -1,12 грн
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,04
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 10 см х 270 см №1
Игар
12,68
Экономия при брони: -0,43 грн
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
24,32
Экономия при брони: -0,84 грн
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
33,90
Экономия при брони: -1,16 грн
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
5.1 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
37,20
Экономия при брони: -12,20 грн
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
53,90
Экономия при брони: -20,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
5.9 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
53,90
Экономия при брони: -20,40 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
6.9 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
25,46
Экономия при брони: -1,28 грн
Аптека enter
Одесса, ул. Аркадийское Плато, 5-Б
8.0 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Одесса, бульв. Десантный, 1
12.7 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
13.2 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123
13.5 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
37,20
Экономия при брони: -12,20 грн
В городах рядом
Подорожник
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
13.1 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
20.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
108.7 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
37,20
Экономия при брони: -12,20 грн
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
53,90
Экономия при брони: -20,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
108.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
35,12
Экономия при брони: -2,38 грн
Подорожник
Николаев, просп. Корабелов, 15/1
109.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
53,90
Экономия при брони: -20,40 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 340
109.4 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Фармакопейка
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
109.6 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,63
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
112.0 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,01
Экономия при брони: -1,27 грн
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
114.7 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Николаев, просп. Мира, 56-А
116.0 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
53,90
Экономия при брони: -20,40 грн