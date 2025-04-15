Бинт гипсовый Игар

Львов (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
53,90
Экономия при брони: -20,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 172
3.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
37,20
Экономия при брони: -12,20 грн
В городах рядом
Подорожник
Давыдов, ул. Промышленая, 50
12.7 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Жовтанцы, ул. Львовская, 13
23.5 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Жолква, ул. Запорожская, 12
24.4 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
37,20
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Каменка-Бугская, ул. Львовская, 27-А
37.5 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
37,20
Экономия при брони: -12,20 грн
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
53,90
Экономия при брони: -20,50 грн
Подорожник
Буск, ул. Львовская, 40-А
43.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Стрый, ул. Кравецкая, 2/4
65.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
71.7 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Бурштын, ул. Калушская, 18
78.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Иваничи, ул. Грушевского, 39
91.6 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Аптека
Ивано-Франковск, ул. Длинная, 42
112.7 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
53,90
Экономия при брони: -20,50 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Софрона Мудрого, 26
112.9 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Ива-фарм
Ивано-Франковск, ул. Тычины Павла, 4
113.2 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 167
113.2 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
37,20
Экономия при брони: -12,20 грн
Мед-сервис
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
113.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Владимир, ул. Ковельская, 146
115.9 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Монастыриска, ул. Шевченко Тараса, 62-А
117.7 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
33,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека
Тернополь, просп. Злуки, 27/1
119.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 10 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар