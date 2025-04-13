Бинт гипсовый Игар

Киев (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
62,20
Экономия при брони: -28,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
24,62
Экономия при брони: -0,84 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Мед-сервис
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,75
Экономия при брони: -2,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
25,34
Экономия при брони: -1,56 грн
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,89
Экономия при брони: -2,15 грн
Мед-сервис
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Аптека низких цен
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
35,05
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
4.4 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,48
Экономия при брони: -1,74 грн
Подорожник
Киев, просп. Лобановского, 35
5.0 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Аптека шар@
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
5.4 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
32,58
Экономия при брони: -1,98 грн
Подорожник
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
5.5 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Ощад аптека
Киев, пл. Оболонская, 4
5.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 6-А
5.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Аптека низких цен
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
6.0 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
25,91
Экономия при брони: -1,42 грн
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,63
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптека шар@
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
6.4 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 10 см х 270 см №1
Игар
16,49
Экономия при брони: -1,12 грн
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
35,92
Экономия при брони: -2,44 грн
Подорожник
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/1
6.5 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
7.0 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
25,54
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сосюры, 3
7.5 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
21,60
Экономия при брони: -0,95 грн
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,25
Экономия при брони: -1,51 грн