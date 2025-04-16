Бинт гипсовый Игар

Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
35,10
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,46
Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,15
Экономия при брони: -1,41 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
33,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 22
8.6 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
33,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
12.5 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 10 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
16.1 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
30.5 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,60
Экономия при брони: -1,86 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 10 см х 270 см №1
Игар
18,94
Экономия при брони: -0,88 грн
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,32
Экономия при брони: -1,58 грн
Мед-сервис
Покров, ул. Центральная, 38
61.2 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Аптека низких цен
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
25,36
Экономия при брони: -0,88 грн
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
33,91
Экономия при брони: -1,17 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Центральная, 52
61.6 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,83
Экономия при брони: -2,09 грн
Аптека нежных цен
Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
79.2 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
33,92
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека копейка
Никополь, ул. Усова, 20-А
85.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
25,77
Экономия при брони: -1,29 грн
Подорожник
Кропивницкий, ул. Полтавская, 28-А
106.0 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар