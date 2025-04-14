Бинт гипсовый Игар

Харьков (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
29,77
Экономия при брони: -1,46 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
35,20
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
25,46
Экономия при брони: -0,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,32
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
25,68
Экономия при брони: -1,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
26,11
Экономия при брони: -1,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,81
Экономия при брони: -2,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
26,12
Экономия при брони: -1,64 грн
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,93
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-А
7.4 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
25,56
Экономия при брони: -1,08 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
7.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
37,20
Экономия при брони: -12,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
7.9 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
24,11
Экономия при брони: -1,08 грн
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,26
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
8.1 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
25,70
Экономия при брони: -1,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
8.1 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,08
Экономия при брони: -1,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
35,10
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
8.9 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
24,36
Экономия при брони: -1,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 33-А
14.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
24,32
Экономия при брони: -1,29 грн
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,56
Экономия при брони: -1,82 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 47
4.6 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
35.9 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
34,68
Экономия при брони: -1,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
102.5 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
26,09
Экономия при брони: -1,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 53-А
106.2 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Изюм, въезд Рыночный, 1
116.7 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
35,20
Экономия при брони: -1,70 грн