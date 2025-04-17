Бинт гипсовый Игар

Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 4
3.0 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
В городах рядом
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Славутич, кв-л Полесский, 3
36.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Бобровица, ул. Независимости, 25
84.7 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 294/1
114.7 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 10 см х 270 см №1
Игар
16,42
Экономия при брони: -1,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Героев Украины, 19
115.1 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
33,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
25,18
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
24,68
Экономия при брони: -1,65 грн
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
35,07
Экономия при брони: -2,33 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Луценко Анатолия, 27
118.4 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Градинская, 1
119.1 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
24,66
Экономия при брони: -0,88 грн
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
33,95
Экономия при брони: -1,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
25,37
Экономия при брони: -1,59 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 10 см х 270 см №1
Игар
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
25,26
Экономия при брони: -1,48 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
123.5 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
32,38
Экономия при брони: -1,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 6-А
123.8 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 34 мин
Киев, пл. Оболонская, 4
123.9 км
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см №1
Игар
БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см №1
Игар
33,50
Экономия при брони: -0,10 грн