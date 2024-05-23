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БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см, №1 - Одесса (160369) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
33,22
Экономия: -5,40 грн
27,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (2)
29,63
Экономия: -3,75 грн
25,88 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
28,51
Экономия: -3,60 грн
24,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 123
Всего: упаковка (1)
27,41
Экономия: -2,50 грн
24,91 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (1)
26,92
Экономия: -2,01 грн
24,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
Всего: упаковка (1)
31,83
Экономия: -6,92 грн
24,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: упаковка (1)
28,30
Экономия: -3,39 грн
24,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (3)
27,80
Экономия: -2,63 грн
25,17 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Корабелов, 15/1
Всего: упаковка (1)
30,70
Экономия: -5,79 грн
24,91 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
Всего: упаковка (2)
32,27
Экономия: -3,84 грн
28,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
Всего: упаковка (3)
29,83
Экономия: -4,47 грн
25,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 56-А
Всего: упаковка (1)
29,61
Экономия: -4,70 грн
24,91 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
Всего: упаковка (3)
31,07
Экономия: -2,42 грн
28,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
Всего: упаковка (2)
23,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 156/1
Всего: упаковка (1)
29,61
Экономия: -4,70 грн
24,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
Всего: упаковка (1)
30,70
Экономия: -5,79 грн
24,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Вознесенск, ул. Центральная, 9
Всего: упаковка (2)
23,37 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
Всего: упаковка (3)
33,08
Экономия: -4,38 грн
28,70 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 11/37
Всего: упаковка (9)
23,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Добровеличковка, ул. Центральная, 102-Г
Всего: упаковка (1)
31,50
Экономия: -6,59 грн
24,91 грн