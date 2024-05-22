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БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см, №1 - Львов (160369) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
38,10
Экономия: -13,19 грн
24,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
37,50
Экономия: -12,59 грн
24,91 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Давыдов, ул. Промышленая, 50
Всего: упаковка (1)
34,20
Экономия: -9,29 грн
24,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Жовтанцы, ул. Львовская, 13
Всего: упаковка (1)
33,00
Экономия: -8,09 грн
24,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Запорожская, 12
Всего: упаковка (1)
35,40
Экономия: -10,49 грн
24,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Львовская, 27-А
Всего: упаковка (1)
32,80
Экономия: -7,89 грн
24,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Шашкевича, 36
Всего: упаковка (1)
34,20
Экономия: -9,29 грн
24,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Багряного Ивана, 4
Всего: упаковка (1)
33,00
Экономия: -8,09 грн
24,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Кравецкая, 2/4
Всего: упаковка (1)
29,23
Экономия: -4,32 грн
24,91 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 6/8
Всего: упаковка (1)
29,61
Экономия: -4,70 грн
24,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Шевченко, 11
Всего: упаковка (1)
32,20
Экономия: -7,29 грн
24,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Иваничи, ул. Грушевского, 39
Всего: упаковка (1)
35,32
Экономия: -10,41 грн
24,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (1)
23,29 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Длинная, 42
Всего: упаковка (11)
38,00
Экономия: -13,09 грн
24,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Софрона Мудрого, 26
Всего: упаковка (1)
33,90
Экономия: -8,99 грн
24,91 грн
Ива-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Тычины Павла, 4
Всего: упаковка (8)
37,02
Экономия: -12,11 грн
24,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (2)
26,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Угорники, ул. Героев Николаева, 129-А
Всего: упаковка (1)
28,40
Экономия: -3,49 грн
24,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 146
Всего: упаковка (1)
34,42
Экономия: -9,51 грн
24,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Будного Степана, 32-А
Всего: упаковка (1)
33,43
Экономия: -8,52 грн
24,91 грн