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БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см, №1 - Киев (160369) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
36,10
Экономия: -11,19 грн
24,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (1)
30,44
Экономия: -5,53 грн
24,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (1)
33,60
Экономия: -8,69 грн
24,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (1)
35,20
Экономия: -10,29 грн
24,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (1)
30,60
Экономия: -5,69 грн
24,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (4)
28,70
Экономия: -3,45 грн
25,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (3)
28,01
Экономия: -2,82 грн
25,19 грн
Подорожник
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Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
32,00
Экономия: -7,09 грн
24,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (3)
29,68
Экономия: -4,46 грн
25,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
33,46
Экономия: -4,86 грн
28,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (11)
30,30
Экономия: -5,39 грн
24,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
34,50
Экономия: -9,59 грн
24,91 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (3)
28,58
Экономия: -3,30 грн
25,28 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Оболонская, 4
Всего: упаковка (1)
31,41
Экономия: -6,50 грн
24,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, просп. Оболонский, 6-А
Всего: упаковка (12)
34,40
Экономия: -9,49 грн
24,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (3)
27,42
Экономия: -2,26 грн
25,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (2)
35,80
Экономия: -5,51 грн
30,29 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/1
Всего: упаковка (1)
30,70
Экономия: -5,79 грн
24,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Борщаговская, 212
Всего: упаковка (1)
33,30
Экономия: -8,39 грн
24,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
28,43
Экономия: -3,16 грн
25,27 грн