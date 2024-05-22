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БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см, №1 - Харьков (160369) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (5)
29,89
Экономия: -4,60 грн
25,29 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
28,93
Экономия: -2,85 грн
26,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
34,30
Экономия: -5,68 грн
28,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
29,51
Экономия: -4,31 грн
25,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
Всего: упаковка (1)
35,30
Экономия: -10,39 грн
24,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (6)
28,74
Экономия: -2,60 грн
26,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (3)
28,27
Экономия: -3,00 грн
25,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Амосова, 25
Всего: упаковка (1)
28,90
Экономия: -3,68 грн
25,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (1)
31,93
Экономия: -2,87 грн
29,06 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
33,23
Экономия: -8,32 грн
24,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (5)
30,20
Экономия: -4,89 грн
25,31 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (6)
27,70
Экономия: -2,44 грн
25,26 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Тростянец, ул. Вознесенская, 12-А
Всего: упаковка (1)
31,83
Экономия: -6,92 грн
24,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Изюм, въезд Рыночный, 1
Всего: упаковка (1)
33,24
Экономия: -8,33 грн
24,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
Всего: упаковка (1)
35,80
Экономия: -10,89 грн
24,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (12)
30,90
Экономия: -5,99 грн
24,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (2)
32,32
Экономия: -3,11 грн
29,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Петропавловская, 60
Всего: упаковка (10)
23,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Воскресенская, 2
Всего: упаковка (1)
34,50
Экономия: -9,59 грн
24,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харитоненко Ивана, 6/1
Всего: упаковка (25)
28,06
Экономия: -3,00 грн
25,06 грн