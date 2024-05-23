Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты гипсовыеБИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGARЦены в аптеках

БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см, №1 - Одесса (160368) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (4)
26,24
Экономия: -4,26 грн
21,98 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (3)
21,66
Экономия: -2,76 грн
18,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: упаковка (1)
27,20
Экономия: -4,95 грн
22,25 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (2)
26,23
Экономия: -3,59 грн
22,64 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
24,44
Экономия: -2,19 грн
22,25 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (3)
22,57
Экономия: -1,74 грн
20,83 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 123
Всего: упаковка (1)
24,50
Экономия: -2,25 грн
22,25 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (1)
24,10
Экономия: -1,85 грн
22,25 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
Всего: упаковка (11)
28,70
Экономия: -6,45 грн
22,25 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: упаковка (1)
25,40
Экономия: -3,15 грн
22,25 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
Всего: упаковка (11)
17,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
Всего: упаковка (1)
27,16
Экономия: -4,07 грн
23,09 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Южная, 37
Всего: упаковка (1)
24,44
Экономия: -2,19 грн
22,25 грн
Фармакопейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
Всего: упаковка (3)
25,97
Экономия: -2,02 грн
23,95 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
Всего: упаковка (2)
17,46 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 156/1
Всего: упаковка (10)
29,90
Экономия: -7,65 грн
22,25 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
Всего: упаковка (11)
29,90
Экономия: -7,65 грн
22,25 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ананьев, ул. Независимости, 19/3
Всего: упаковка (7)
21,14
Экономия: -2,40 грн
18,74 грн
Медпрепараты
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
Всего: упаковка (3)
21,77
Экономия: -2,90 грн
18,87 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Килия, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (3)
22,18
Экономия: -2,45 грн
19,73 грн