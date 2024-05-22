Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты гипсовыеБИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGARЦены в аптеках

БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см, №1 - Львов (160368) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
30,30
Экономия: -8,05 грн
22,25 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
33,61
Экономия: -11,36 грн
22,25 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Кульпарковская, 172
Всего: упаковка (2)
29,90
Экономия: -7,65 грн
22,25 грн
Ощад аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
30,51
Экономия: -8,26 грн
22,25 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жовтанцы, ул. Львовская, 13
Всего: упаковка (1)
29,50
Экономия: -7,25 грн
22,25 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Запорожская, 12
Всего: упаковка (6)
31,80
Экономия: -9,55 грн
22,25 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Львовская, 27-А
Всего: упаковка (1)
29,30
Экономия: -7,05 грн
22,25 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Буск, ул. Львовская, 40-А
Всего: упаковка (3)
31,80
Экономия: -9,55 грн
22,25 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Кравецкая, 2/4
Всего: упаковка (1)
26,20
Экономия: -3,95 грн
22,25 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (10)
31,94
Экономия: -9,69 грн
22,25 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 18
Всего: упаковка (2)
28,93
Экономия: -6,68 грн
22,25 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Шевченко, 11
Всего: упаковка (8)
29,90
Экономия: -7,65 грн
22,25 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (2)
22,26 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 167
Всего: упаковка (5)
26,50
Экономия: -4,25 грн
22,25 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (10)
18,41 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Будного Степана, 32-А
Всего: упаковка (1)
27,14
Экономия: -4,89 грн
22,25 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (3)
26,13
Экономия: -3,88 грн
22,25 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Героев Крут, 3-А
Всего: упаковка (1)
32,60
Экономия: -10,35 грн
22,25 грн
Ощад аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 90
Всего: упаковка (1)
24,93
Экономия: -2,68 грн
22,25 грн
Ощад аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Леси Украинки, 10
Всего: упаковка (1)
26,50
Экономия: -4,25 грн
22,25 грн