БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см, №1 - Львов (160368) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
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Львов, просп. Свободы, 49
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Кульпарковская, 172
В других городах:
Ощад аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Подорожник
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Жовтанцы, ул. Львовская, 13
Подорожник
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Всего: упаковка (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Запорожская, 12
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Каменка-Бугская, ул. Львовская, 27-А
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Всего: упаковка (3)
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Буск, ул. Львовская, 40-А
Подорожник
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Стрый, ул. Кравецкая, 2/4
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Всего: упаковка (10)
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Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
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Бурштын, ул. Калушская, 18
Подорожник
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Всего: упаковка (8)
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Горохов, ул. Шевченко, 11
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
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Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Подорожник
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Всего: упаковка (5)
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Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 167
Мед-сервис
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Всего: упаковка (10)
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Будного Степана, 32-А
Аптека
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Героев Крут, 3-А
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 90
Ощад аптека
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Всего: упаковка (1)
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Тернополь, ул. Леси Украинки, 10