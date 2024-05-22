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БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см, №1 - Киев (160368) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (3)
21,75
Экономия: -2,91 грн
18,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (4)
21,80
Экономия: -3,07 грн
18,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (2)
22,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (12)
27,41
Экономия: -5,16 грн
22,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (3)
21,50
Экономия: -2,60 грн
18,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
22,47 грн
Подорожник
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Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (12)
30,72
Экономия: -8,47 грн
22,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (1)
27,20
Экономия: -4,95 грн
22,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
Всего: упаковка (1)
27,14
Экономия: -4,89 грн
22,25 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Оболонская, 4
Всего: упаковка (12)
28,21
Экономия: -5,96 грн
22,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, просп. Оболонский, 6-А
Всего: упаковка (12)
30,72
Экономия: -8,47 грн
22,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (1)
25,37
Экономия: -2,09 грн
23,28 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/1
Всего: упаковка (10)
27,41
Экономия: -5,16 грн
22,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (1)
23,20
Экономия: -4,28 грн
18,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Сосюры, 3
Всего: упаковка (2)
26,13
Экономия: -2,75 грн
23,38 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Вышгородская, 45
Всего: упаковка (1)
27,14
Экономия: -4,89 грн
22,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
Всего: упаковка (5)
28,93
Экономия: -6,68 грн
22,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (11)
30,72
Экономия: -8,47 грн
22,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
Всего: упаковка (1)
27,14
Экономия: -4,89 грн
22,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: упаковка (9)
28,70
Экономия: -6,45 грн
22,25 грн