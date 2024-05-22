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БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см, №1 - Харьков (160368) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (3)
21,14
Экономия: -2,33 грн
18,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (3)
20,86
Экономия: -1,98 грн
18,88 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
Всего: упаковка (1)
28,20
Экономия: -5,95 грн
22,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
Всего: упаковка (5)
21,33
Экономия: -2,38 грн
18,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (3)
21,15
Экономия: -2,24 грн
18,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
Всего: упаковка (4)
22,06
Экономия: -3,15 грн
18,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (3)
20,34
Экономия: -1,14 грн
19,20 грн
В других городах:
Аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 72
Всего: упаковка (1)
31,80
Экономия: -9,55 грн
22,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
22,78
Экономия: -1,88 грн
20,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 53-А
Всего: упаковка (12)
30,51
Экономия: -8,26 грн
22,25 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Машевка, ул. Независимости, 123
Всего: упаковка (2)
22,26 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
Всего: упаковка (11)
31,80
Экономия: -9,55 грн
22,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
Всего: упаковка (1)
25,10
Экономия: -2,85 грн
22,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (2)
22,26 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (1)
27,41
Экономия: -5,16 грн
22,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (12)
27,70
Экономия: -5,45 грн
22,25 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 38 мин
Лебедин, ул. Михайловская, 17
Всего: упаковка (22)
20,14 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (6)
17,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (2)
25,69
Экономия: -2,46 грн
23,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харитоненко Ивана, 6/1
Всего: упаковка (15)
22,90
Экономия: -2,45 грн
20,45 грн