БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см, №1 - Харьков (160368) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
Аптека шар@
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Аптека копейка
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
Аптека копейка
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Аптека копейка
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
В других городах:
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 72
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Подорожник
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Всего: упаковка (12)
Открыто Закроется в 19:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 53-А
Экономная аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Машевка, ул. Независимости, 123
Подорожник
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Всего: упаковка (11)
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Подорожник
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Всего: упаковка (12)
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Аптека
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Всего: упаковка (22)
Открыто Закроется через 38 мин
Лебедин, ул. Михайловская, 17
Мед-сервис
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Всего: упаковка (6)
Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Аптека копейка
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Аптека копейка
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Всего: упаковка (15)
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харитоненко Ивана, 6/1