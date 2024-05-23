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БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 10 см х 270 см, №1 - Одесса (160367) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
14,40
Экономия: -1,86 грн
12,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
17,66
Экономия: -2,60 грн
15,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (2)
14,50
Экономия: -1,14 грн
13,36 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (1)
16,34
Экономия: -2,02 грн
14,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (1)
16,34
Экономия: -2,08 грн
14,26 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
Всего: упаковка (4)
16,40
Экономия: -1,99 грн
14,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Балта, ул. Любомирская, 199-А
Всего: упаковка (12)
16,60
Экономия: -4,18 грн
12,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (11)
11,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
Всего: упаковка (1)
13,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 51
Всего: упаковка (1)
13,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
Всего: упаковка (2)
13,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (4)
16,73
Экономия: -1,91 грн
14,82 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Всего: упаковка (15)
18,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Павлова Академика, 16
Всего: упаковка (12)
18,41 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (2)
9,39 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (3)
4,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
15,76
Экономия: -1,45 грн
14,31 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (2)
14,08
Экономия: -1,40 грн
12,68 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
14,00
Экономия: -4,00 грн
10,00 грн
Мед-сервис
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Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Всего: упаковка (12)
15,04 грн