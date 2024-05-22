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БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 10 см х 270 см, №1 - Киев (160367) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (2)
16,84
Экономия: -2,48 грн
14,36 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (4)
16,91
Экономия: -2,60 грн
14,31 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (1)
14,22
Экономия: -1,80 грн
12,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
Всего: упаковка (7)
15,92
Экономия: -3,50 грн
12,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
Всего: упаковка (1)
16,26
Экономия: -1,66 грн
14,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Всего: упаковка (1)
16,09
Экономия: -1,63 грн
14,46 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 58 мин
Бровары, ул. Киевская, 294/1
Всего: упаковка (1)
15,70
Экономия: -1,37 грн
14,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Буча, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (2)
17,22
Экономия: -1,33 грн
15,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Фастов, ул. Соборная, 26
Всего: упаковка (1)
14,80
Экономия: -2,38 грн
12,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 25
Всего: упаковка (1)
17,77
Экономия: -1,87 грн
15,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (3)
6,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 58 мин
Гадяч, пл. Мира, 11-Б
Всего: упаковка (8)
13,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Всего: упаковка (15)
18,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Павлова Академика, 16
Всего: упаковка (12)
18,41 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (3)
15,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 17
Всего: упаковка (3)
14,80
Экономия: -2,38 грн
12,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Балта, ул. Любомирская, 199-А
Всего: упаковка (12)
16,60
Экономия: -4,18 грн
12,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (11)
11,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 28 мин
Полтава, ул. Соборности, 66-В
Всего: упаковка (1)
12,96
Экономия: -0,54 грн
12,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 28 мин
Сумы, ул. Ильинская, 49-А
Всего: упаковка (1)
18,06
Экономия: -2,16 грн
15,90 грн