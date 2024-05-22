К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Полтава, ул. Небесной Сотни, 61 Всего: упаковка (2) 6,55 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Полтава, ул. Соборности, 66-В Всего: упаковка (1) 12,96 Экономия: -0,54 грн 12,42 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Сумы, ул. Ильинская, 49-А Всего: упаковка (1) 18,06 Экономия: -2,16 грн 15,90 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гадяч, пл. Мира, 11-Б Всего: упаковка (8) 13,65 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Царичанка, ул. Царичанская, 134-А Всего: упаковка (12) 15,04 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, просп. Калнышевского Петра, 33 Всего: упаковка (1) 19,31 Экономия: -3,14 грн 16,17 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Миргород, ул. Гоголя, 72 Всего: упаковка (3) 6,55 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, просп. Поля Александра, 106 Всего: упаковка (2) 14,08 Экономия: -1,40 грн 12,68 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Вольнянск, ул. Соборная, 6-А Всего: упаковка (1) 14,00 Экономия: -4,00 грн 10,00 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется через 38 мин График работы Светловодск, ул. Павлова Академика, 16 Всего: упаковка (12) 18,41 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Светловодск, ул. Героев Украины, 110 Всего: упаковка (15) 18,84 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, просп. Металлургов, 16 Всего: упаковка (3) 4,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 19:30 График работы Запорожье, ул. Истомина, 4 Всего: упаковка (2) 9,39 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Конотоп, ул. Лазаревского, 25 Всего: упаковка (1) 17,77 Экономия: -1,87 грн 15,90 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А Всего: упаковка (1) 15,76 Экономия: -1,45 грн 14,31 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А Всего: упаковка (2) 13,66 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Покров, ул. Центральная, 25 Всего: упаковка (4) 16,73 Экономия: -1,91 грн 14,82 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 51 Всего: упаковка (1) 13,65 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Кривой Рог, ул. Соборности, 29 Всего: упаковка (1) 13,66 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Бобринец, пл. Базарная, 5 Всего: упаковка (11) 11,84 грн Забронировать