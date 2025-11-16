Киев
Катетер аспирационный Медикеа
Катетер аспирационный Медикеа
Львив
(адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Львив
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Малоголосковская, 42
3.4 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 6 №1
Допомога-I
9,70
Экономия при брони:
-1,20 грн
8,50
грн
Ощад аптека
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,80 грн
9,00
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,80 грн
9,00
грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ременов, ул. Куземского, 1-А
17.9 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,70
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
33.5 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
10,40
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
45.4 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,80 грн
9,00
грн
Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
63.3 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 18 №1
Допомога-I
10,50
грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 20
64.3 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
8,80
Экономия при брони:
-0,80 грн
8,00
грн
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
9,70
Экономия при брони:
-0,80 грн
8,90
грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Самбор, ул. Коперника, 11
68.8 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,80 грн
9,00
грн
Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
69.4 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 6 №1
Допомога-I
10,50
грн
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 28
114.0 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,80 грн
9,00
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
114.1 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 6 №1
Допомога-I
9,64
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 62
114.4 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
9,80
грн
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
10,40
грн
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
10,57
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
115.1 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
10,40
грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Леси Украинки, 10
120.3 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
9,70
Экономия при брони:
-1,00 грн
8,70
грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Торчин, ул. Независимости, 57
124.8 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 18 №1
Допомога-I
7,90
грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 54-А
157.2 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 6 №1
Допомога-I
9,64
грн
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
11,29
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Ковель, бульв. Леси Украинки, 33
161.2 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
8,95
Экономия при брони:
-0,49 грн
8,46
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Стефаника, 1-А/4
164.1 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
11,29
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
175.1 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
10,57
грн
