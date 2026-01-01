Киев
Катетер аспирационный Медикеа
Катетер аспирационный Медикеа
Днепр
(адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Днепр
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
17,50
Экономия при брони:
-1,35 грн
16,15
грн
Забронировать
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
17,50
Экономия при брони:
-1,35 грн
16,15
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
12,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
10,00
Экономия при брони:
-1,20 грн
8,80
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Яворницкого Дмитрия / Воскресенская, 60/10
6.0 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
9,10
Экономия при брони:
-0,55 грн
8,55
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
9,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
8.4 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
17,50
Экономия при брони:
-3,73 грн
13,77
грн
Забронировать
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
17,50
Экономия при брони:
-1,35 грн
16,15
грн
Забронировать
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
17,50
Экономия при брони:
-1,35 грн
16,15
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
8.8 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
17,50
Экономия при брони:
-1,35 грн
16,15
грн
Забронировать
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
11,00
грн
Забронировать
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
12,00
грн
Забронировать
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 6 №1
Допомога-I
12,00
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Счастливая, 7
65.4 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
10,00
Экономия при брони:
-1,20 грн
8,80
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
65.8 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
11,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
67.1 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
11,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
67.8 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
7,60
Экономия при брони:
-0,47 грн
7,13
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
67.9 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
11,00
грн
Забронировать
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
69.1 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
11,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
70.2 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,77 грн
9,03
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
11,00
грн
Забронировать
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
12,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Днепровская, 464-Б
72.3 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 18 №1
Допомога-I
7,60
Экономия при брони:
-0,47 грн
7,13
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
72.8 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
17,50
Экономия при брони:
-1,35 грн
16,15
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
73.1 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
12,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
11,00
грн
Забронировать
КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
12,00
грн
Забронировать
