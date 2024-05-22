К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г Всего: упаковка (2) 1104,00 Экономия: -160,20 грн 943,80 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Зеленодольск, просп. Независимости, 11 Всего: упаковка (1) 1016,00 Экономия: -72,20 грн 943,80 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21 Всего: упаковка (1) 1104,00 Экономия: -160,20 грн 943,80 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5 Всего: упаковка (1) 1104,00 Экономия: -160,20 грн 943,80 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ильинцы, ул. Европейская, 5 Всего: упаковка (1) 1104,00 Экономия: -160,20 грн 943,80 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33 Всего: упаковка (1) 1104,00 Экономия: -160,20 грн 943,80 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Южное, просп. Мира, 19-Е Всего: упаковка (2) 953,70 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, ул. Заболотного Академика, 31 Всего: упаковка (1) 953,70 грн Забронировать

Аптека enter Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, ул. Королева Академика, 114/1 Всего: упаковка (1) 939,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черноморск, просп. Мира, 31-Д Всего: упаковка (3) 953,70 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черноморск, ул. Спортивная, 14-Д Всего: упаковка (1) 953,70 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Красилов, ул. Грушевского, 84 Всего: упаковка (1) 840,95 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1 Всего: упаковка (1) 1004,40 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Тарутино, ул. Центральная, 61-З Всего: упаковка (1) 963,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Львов, ул. Огиенко Ивана, 10 Всего: упаковка (1) 834,05 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Виноградов, ул. Мира, 71 Всего: упаковка (1) 979,10 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ужгород, ул. Капушанская, 15-А Всего: упаковка (1) 804,90 грн Забронировать

Фармсвит здоровья Подробнее Открыто Закроется через 51 мин График работы Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 101 Всего: упаковка (2) 851,10 грн

Житомирлики Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Житомир, ул. Киевская, 47 Всего: упаковка (1) 845,62 грн

Ровнолики Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Здолбунов, ул. Школьная, 27 Всего: упаковка (1) 802,10 грн