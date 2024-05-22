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БАНДАЖ (ПОВЯЗКА) ФИКСИРУЮЩИЙ "ДЕЗО" 3011 размер 2, №1 - Львов (151785) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
834,05 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 6
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Долина, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 80-Б
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 21
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 96
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Яремче, ул. Довбуша, 5
Всего: упаковка (2)
1060,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Перечин, пл. Народная, 19
Всего: упаковка (1)
569,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
Всего: упаковка (1)
833,65 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
990,45 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Мира, 71
Всего: упаковка (1)
990,45 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
Всего: упаковка (3)
1060,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 23:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
Всего: упаковка (5)
1004,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарны, ул. Широкая, 1
Всего: упаковка (2)
1104,00
Экономия: -271,40 грн
832,60 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бар, ул. Каштановая, 11
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чуднов, ул. Житомирская, 14-А
Всего: упаковка (1)
1104,00
Экономия: -271,40 грн
832,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 25
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Европейская, 5
Всего: упаковка (1)
1104,00
Экономия: -271,40 грн
832,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (1)
1104,00
Экономия: -271,40 грн
832,60 грн