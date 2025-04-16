Бинт марлевый нестерильный Снежинка
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Запорожье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,75
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,91
Экономия при брони: -1,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
4.7 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,50
Экономия при брони: -1,26 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,68
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
5.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,38
Экономия при брони: -0,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,50
Экономия при брони: -0,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 120
8.6 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,53
Экономия при брони: -0,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,93
Экономия при брони: -0,68 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
45.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,85
Экономия при брони: -0,39 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,58
Экономия при брони: -1,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,69
Экономия при брони: -0,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
9,24
Экономия при брони: -0,52 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
18,49
Экономия при брони: -1,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,65
Экономия при брони: -0,40 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,30
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 46
62.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,79
Экономия при брони: -0,54 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,57
Экономия при брони: -1,07 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
62.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,52
Экономия при брони: -1,02 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
62.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
62.6 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,66
Экономия при брони: -0,41 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,31
Экономия при брони: -0,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
62.6 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,64
Экономия при брони: -0,39 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,28
Экономия при брони: -0,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 43-Д
62.7 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,48
Экономия при брони: -0,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
62.9 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,75
Экономия при брони: -0,50 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,50
Экономия при брони: -1,00 грн