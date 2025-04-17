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Бинт марлевый нестерильный Снежинка
Бинт марлевый нестерильный Снежинка
Винница
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В городах рядом
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
117.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,97
Экономия при брони:
-0,81 грн
10,16
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 28
136.8 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
11,00
Экономия при брони:
-0,80 грн
10,20
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Главная, 200
215.6 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
5,00
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
259.6 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
5,00
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Владимира Великого, 35
260.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,66
Экономия при брони:
-0,97 грн
14,69
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
284.9 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,77
Экономия при брони:
-1,08 грн
14,69
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
332.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
9,68
Экономия при брони:
-0,54 грн
9,14
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139
340.5 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,70
Экономия при брони:
-0,45 грн
10,25
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
341.6 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,88
Экономия при брони:
-0,75 грн
10,13
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
350.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,79
Экономия при брони:
-3,61 грн
7,18
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
354.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,93
Экономия при брони:
-0,74 грн
10,19
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Миргород, ул. Гоголя, 139
377.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,77
Экономия при брони:
-1,27 грн
20,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
379.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
19,54
Экономия при брони:
-1,18 грн
18,36
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
386.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
8,85
Экономия при брони:
-0,43 грн
8,42
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
18,17
Экономия при брони:
-0,96 грн
17,21
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
386.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,29
Экономия при брони:
-0,60 грн
14,69
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
388.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,79
Экономия при брони:
-0,60 грн
10,19
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
389.9 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
14,04
Экономия при брони:
-0,66 грн
13,38
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
391.5 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,70
Экономия при брони:
-0,54 грн
7,16
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
412.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,53
Экономия при брони:
-0,84 грн
14,69
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
430.6 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,80
Экономия при брони:
-2,20 грн
8,60
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,98
Экономия при брони:
-0,92 грн
17,06
грн
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