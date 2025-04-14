Бинт марлевый нестерильный Снежинка
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
4.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,70
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
7.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,67
Экономия при брони: -0,52 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
12.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,99
Экономия при брони: -0,84 грн
Аптека копейка
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139
14.0 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,61
Экономия при брони: -0,36 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
252.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,78
Экономия при брони: -1,09 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Европейская, 28
254.6 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,17
Экономия при брони: -0,37 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
255.5 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,28
Экономия при брони: -0,59 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
255.6 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
9,76
Экономия при брони: -0,54 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
18,32
Экономия при брони: -1,11 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
257.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,64
Экономия при брони: -0,51 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
257.9 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
14,23
Экономия при брони: -0,85 грн
Аптека шар@
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
264.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,96
Экономия при брони: -0,77 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
265.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,47
Экономия при брони: -0,31 грн
Аптека копейка
Покров, ул. Центральная, 25
289.8 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,92
Экономия при брони: -0,67 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,65
Экономия при брони: -0,96 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
290.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,68
Экономия при брони: -1,21 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
18,24
Экономия при брони: -0,73 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Центральная, 52
290.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,67
Экономия при брони: -0,51 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
290.9 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,47
Экономия при брони: -0,31 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,32
Экономия при брони: -0,63 грн
Аптека низких цен
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
295.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
19,53
Экономия при брони: -1,17 грн
Аптека шар@
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
300.5 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,22
Экономия при брони: -0,53 грн
Аптека копейка
Никополь, просп. Трубников, 15
304.7 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,48
Экономия при брони: -0,32 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,40
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека копейка
Никополь, ул. Усова, 47/1
305.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,78
Экономия при брони: -1,09 грн