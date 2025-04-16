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Бинт марлевый нестерильный Снежинка
Бинт марлевый нестерильный Снежинка
Николаев
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139
98.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,96
Экономия при брони:
-0,71 грн
10,25
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
99.9 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,81
Экономия при брони:
-0,70 грн
10,11
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
107.6 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,89
Экономия при брони:
-3,71 грн
7,18
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
109.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,65
Экономия при брони:
-0,48 грн
10,17
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
149.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,29
Экономия при брони:
-0,60 грн
14,69
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
149.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
8,72
Экономия при брони:
-0,28 грн
8,44
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,87
Экономия при брони:
-0,66 грн
17,21
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
150.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,79
Экономия при брони:
-0,64 грн
10,15
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
151.0 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
14,04
Экономия при брони:
-0,66 грн
13,38
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
158.7 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,51
Экономия при брони:
-0,35 грн
7,16
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
175.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,77
Экономия при брони:
-1,08 грн
14,69
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
179.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,75
Экономия при брони:
-0,50 грн
10,25
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,40
Экономия при брони:
-0,71 грн
14,69
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
179.8 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,62
Экономия при брони:
-1,62 грн
9,00
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
18,14
Экономия при брони:
-0,63 грн
17,51
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52
179.8 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,62
Экономия при брони:
-0,46 грн
7,16
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
180.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,42
Экономия при брони:
-0,26 грн
7,16
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,21
Экономия при брони:
-0,52 грн
14,69
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
190.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,65
Экономия при брони:
-0,96 грн
14,69
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
193.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
19,54
Экономия при брони:
-1,18 грн
18,36
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
194.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,69
Экономия при брони:
-0,53 грн
7,16
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
22,00
Экономия при брони:
-1,50 грн
20,50
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47/1
195.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,40
Экономия при брони:
-0,71 грн
14,69
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
195.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,30
Экономия при брони:
-0,80 грн
20,50
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
195.6 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,46
Экономия при брони:
-0,30 грн
7,16
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,30
Экономия при брони:
-0,61 грн
14,69
грн
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