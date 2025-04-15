Бинт марлевый нестерильный Снежинка
Львов (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
9,84
Экономия при брони: -0,71 грн
В городах рядом
Аптека шар@
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
446.0 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,77
Экономия при брони: -0,61 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Европейская, 28
465.5 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,33
Экономия при брони: -0,53 грн
Аптека24
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
580.8 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
Аптека шар@
Черкассы, ул. Владимира Великого, 35
581.5 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,46
Экономия при брони: -0,77 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
614.7 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,37
Экономия при брони: -0,68 грн
Аптека копейка
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139
618.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,80
Экономия при брони: -0,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
618.5 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,93
Экономия при брони: -0,81 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
623.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,78
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
626.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,91
Экономия при брони: -0,73 грн
Аптека низких цен
Миргород, ул. Гоголя, 139
686.6 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,26
Экономия при брони: -0,76 грн
Аптека низких цен
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
709.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
19,61
Экономия при брони: -1,25 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
714.6 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,60
Экономия при брони: -0,56 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
18,25
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
714.6 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,66
Экономия при брони: -0,97 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
716.8 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,88
Экономия при брони: -0,68 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
718.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
14,02
Экономия при брони: -0,64 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
720.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,60
Экономия при брони: -0,44 грн
Аптека низких цен
Вольногорск, ул. Центральная, 61
741.8 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,30
Экономия при брони: -0,61 грн
Аптека низких цен
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
755.6 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,24
Экономия при брони: -0,55 грн
Аптека шар@
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
759.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,90
Экономия при брони: -1,43 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
18,16
Экономия при брони: -1,10 грн