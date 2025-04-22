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Бинт марлевый нестерильный Снежинка
Бинт марлевый нестерильный Снежинка
Киев
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
157.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
5,00
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Владимира Великого, 35
157.7 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,51
Экономия при брони:
-0,82 грн
14,69
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
186.5 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,92
Экономия при брони:
-0,73 грн
10,19
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 28
190.0 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,89
Экономия при брони:
-0,72 грн
10,17
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Миргород, ул. Гоголя, 139
226.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,75
Экономия при брони:
-1,25 грн
20,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
249.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,49
Экономия при брони:
-0,80 грн
14,69
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
301.7 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,79
Экономия при брони:
-1,10 грн
14,69
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
317.9 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
19,41
Экономия при брони:
-1,05 грн
18,36
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
334.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,39
Экономия при брони:
-0,70 грн
14,69
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
339.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,83
Экономия при брони:
-2,33 грн
8,50
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
18,04
Экономия при брони:
-0,98 грн
17,06
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
349.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
8,71
Экономия при брони:
-0,31 грн
8,40
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,94
Экономия при брони:
-0,73 грн
17,21
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
349.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,78
Экономия при брони:
-1,09 грн
14,69
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
349.6 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,47
Экономия при брони:
-0,31 грн
7,16
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
350.8 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,67
Экономия при брони:
-0,50 грн
10,17
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
352.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
13,95
Экономия при брони:
-0,57 грн
13,38
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
356.5 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,65
Экономия при брони:
-0,40 грн
10,25
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Непокоренных, 2-Б
357.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
8,91
Экономия при брони:
-0,47 грн
8,44
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
364.5 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
11,30
Экономия при брони:
-0,86 грн
10,44
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,96
Экономия при брони:
-1,46 грн
20,50
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
365.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,86
Экономия при брони:
-0,61 грн
10,25
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,71
Экономия при брони:
-1,21 грн
20,50
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
365.7 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,80
Экономия при брони:
-0,55 грн
10,25
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,59
Экономия при брони:
-1,09 грн
20,50
грн
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