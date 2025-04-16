Бинт марлевый нестерильный Снежинка
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,79
Экономия при брони: -0,65 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
14,04
Экономия при брони: -0,66 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
8,32
Экономия при брони: -0,27 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,87
Экономия при брони: -0,66 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,29
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,51
Экономия при брони: -0,35 грн
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Аптека низких цен
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
49.0 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
19,54
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека копейка
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,75
Экономия при брони: -0,50 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,40
Экономия при брони: -0,71 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,62
Экономия при брони: -1,60 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
18,14
Экономия при брони: -0,63 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Центральная, 52
61.6 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,62
Экономия при брони: -0,46 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
62.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,42
Экономия при брони: -0,26 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,21
Экономия при брони: -0,52 грн
Аптека шар@
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
78.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,65
Экономия при брони: -0,96 грн
Аптека низких цен
Вольногорск, ул. Центральная, 61
78.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,61
Экономия при брони: -0,92 грн
Аптека копейка
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
83.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,30
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека копейка
Никополь, просп. Трубников, 15
83.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,69
Экономия при брони: -0,53 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
22,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека шар@
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
83.8 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,46
Экономия при брони: -0,30 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,30
Экономия при брони: -0,61 грн
Аптека копейка
Никополь, ул. Усова, 47/1
85.0 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,40
Экономия при брони: -0,71 грн
Аптека низких цен
Марганец, ул. Бульварная, 27
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,80
Экономия при брони: -0,34 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,77
Экономия при брони: -1,08 грн
Аптека шар@
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,97
Экономия при брони: -1,73 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
18,26
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
111.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
11,02
Экономия при брони: -0,61 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,41
Экономия при брони: -0,91 грн