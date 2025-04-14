Бинт марлевый нестерильный Снежинка
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
6.7 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
55.0 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,62
Экономия при брони: -0,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
131.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,39
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
163.0 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,96
Экономия при брони: -0,86 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,93
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
165.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,80
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
165.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,58
Экономия при брони: -1,08 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 111
184.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
18,54
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
184.9 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,55
Экономия при брони: -0,39 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,49
Экономия при брони: -0,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
185.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,61
Экономия при брони: -0,36 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,22
Экономия при брони: -0,72 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
185.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,78
Экономия при брони: -1,28 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
185.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
18,50
Экономия при брони: -1,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
185.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,75
Экономия при брони: -0,60 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 20
185.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,30
Экономия при брони: -0,61 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
185.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,79
Экономия при брони: -0,61 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,57
Экономия при брони: -1,07 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
185.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,32
Экономия при брони: -0,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
185.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,77
Экономия при брони: -1,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
185.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,87
Экономия при брони: -0,69 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,57
Экономия при брони: -0,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Вольный, 2-А
185.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,47
Экономия при брони: -0,31 грн
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,38
Экономия при брони: -0,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 33
185.5 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
9,94
Экономия при брони: -0,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
185.5 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,87
Экономия при брони: -0,62 грн