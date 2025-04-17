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Бинт марлевый нестерильный Снежинка
Бинт марлевый нестерильный Снежинка
Чернигов
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
234.7 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
5,00
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Владимира Великого, 35
235.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,79
Экономия при брони:
-1,10 грн
14,69
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 139
235.8 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,37
Экономия при брони:
-0,87 грн
20,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
312.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,74
Экономия при брони:
-1,05 грн
14,69
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
313.0 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,97
Экономия при брони:
-0,84 грн
10,13
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 28
314.5 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,90
Экономия при брони:
-0,76 грн
10,14
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
332.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,92
Экономия при брони:
-0,67 грн
10,25
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
339.5 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,43
Экономия при брони:
-0,74 грн
14,69
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
382.8 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,80
Экономия при брони:
-2,04 грн
8,76
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,98
Экономия при брони:
-0,92 грн
17,06
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
384.5 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
19,38
Экономия при брони:
-1,02 грн
18,36
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
388.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
15,53
Экономия при брони:
-0,84 грн
14,69
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
393.5 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
5,30
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
11,00
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 2-Б
398.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
9,16
Экономия при брони:
-0,68 грн
8,48
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
407.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,93
Экономия при брони:
-0,44 грн
10,49
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,24
Экономия при брони:
-0,74 грн
20,50
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
407.5 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,89
Экономия при брони:
-0,64 грн
10,25
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,79
Экономия при брони:
-1,29 грн
20,50
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
408.1 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
11,01
Экономия при брони:
-1,93 грн
9,08
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
22,02
Экономия при брони:
-1,52 грн
20,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
408.2 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
8,95
Экономия при брони:
-0,51 грн
8,44
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
413.5 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,99
Экономия при брони:
-1,91 грн
9,08
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
423.3 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
7,70
Экономия при брони:
-0,54 грн
7,16
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
423.4 км
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,68
Экономия при брони:
-1,92 грн
8,76
грн
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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,35
Экономия при брони:
-0,85 грн
20,50
грн
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