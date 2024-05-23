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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см "Снежинка", №1 - Запорожье (148163) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (8)
6,91
Экономия: -1,09 грн
5,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (41)
9,56
Экономия: -0,46 грн
9,10 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (3)
9,38
Экономия: -1,06 грн
8,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (18)
9,77
Экономия: -1,30 грн
8,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (90)
9,69
Экономия: -1,29 грн
8,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (79)
9,75
Экономия: -0,64 грн
9,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 46
Всего: упаковка (128)
9,56
Экономия: -1,20 грн
8,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (46)
9,43
Экономия: -0,92 грн
8,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (19)
9,70
Экономия: -1,38 грн
8,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (98)
9,66
Экономия: -1,30 грн
8,36 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (13)
9,37
Экономия: -1,05 грн
8,32 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (3)
8,80
Экономия: -0,48 грн
8,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Всего: упаковка (1)
9,07
Экономия: -3,25 грн
5,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (99)
9,85
Экономия: -1,53 грн
8,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 6
Всего: упаковка (20)
9,28
Экономия: -0,96 грн
8,32 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (20)
9,50
Экономия: -1,18 грн
8,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (54)
9,68
Экономия: -1,36 грн
8,32 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (166)
8,20
Экономия: -0,30 грн
7,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (20)
9,62
Экономия: -0,62 грн
9,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (11)
9,04
Экономия: -0,72 грн
8,32 грн