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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см "Снежинка", №1 - Одесса (148163) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (17)
9,94
Экономия: -1,35 грн
8,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (2)
9,83
Экономия: -4,01 грн
5,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (6)
8,99
Экономия: -0,29 грн
8,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (8)
9,90
Экономия: -1,86 грн
8,04 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
Всего: упаковка (3)
9,20
Экономия: -0,50 грн
8,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 28
Всего: упаковка (6)
9,22
Экономия: -0,42 грн
8,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
Всего: упаковка (69)
9,11
Экономия: -2,57 грн
6,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
Всего: упаковка (2)
9,11
Экономия: -0,51 грн
8,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (6)
8,76
Экономия: -0,36 грн
8,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (54)
9,90
Экономия: -1,82 грн
8,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (17)
9,99
Экономия: -1,63 грн
8,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
Всего: упаковка (14)
9,82
Экономия: -1,46 грн
8,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52
Всего: упаковка (8)
6,99
Экономия: -0,62 грн
6,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
Всего: упаковка (25)
6,89
Экономия: -0,29 грн
6,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (22)
6,83
Экономия: -0,23 грн
6,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
9,24
Экономия: -0,83 грн
8,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 20-А
Всего: упаковка (12)
7,05
Экономия: -0,68 грн
6,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
Всего: упаковка (3)
6,87
Экономия: -0,66 грн
6,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (41)
9,56
Экономия: -0,46 грн
9,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (18)
8,96
Экономия: -0,46 грн
8,50 грн