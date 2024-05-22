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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см "Снежинка", №1 - Киев (148163) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (11)
12,00 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (6)
8,76
Экономия: -0,36 грн
8,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Умань, ул. Европейская, 28
Всего: упаковка (6)
9,22
Экономия: -0,42 грн
8,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
Всего: упаковка (3)
9,20
Экономия: -0,50 грн
8,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (2)
9,27
Экономия: -1,03 грн
8,24 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (18)
8,96
Экономия: -0,46 грн
8,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
Всего: упаковка (69)
9,11
Экономия: -2,57 грн
6,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 58 мин
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (54)
9,90
Экономия: -1,82 грн
8,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
Всего: упаковка (2)
9,11
Экономия: -0,51 грн
8,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (30)
9,44
Экономия: -0,44 грн
9,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (1)
8,87
Экономия: -0,37 грн
8,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всего: упаковка (2)
9,84
Экономия: -1,29 грн
8,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 28 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (16)
8,97
Экономия: -0,65 грн
8,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 28 мин
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (32)
9,18
Экономия: -0,86 грн
8,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (15)
9,13
Экономия: -0,77 грн
8,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
Всего: упаковка (9)
9,00
Экономия: -0,64 грн
8,36 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 28 мин
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (15)
8,88
Экономия: -0,56 грн
8,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (114)
9,16
Экономия: -2,90 грн
6,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 28 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (24)
8,81
Экономия: -0,91 грн
7,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (38)
9,49
Экономия: -2,36 грн
7,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (31)
9,42
Экономия: -2,50 грн
6,92 грн