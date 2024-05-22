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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см "Снежинка", №1 - Харьков (148163) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (30)
9,44
Экономия: -0,44 грн
9,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (2)
9,27
Экономия: -1,03 грн
8,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (5)
9,38
Экономия: -0,38 грн
9,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (8)
9,93
Экономия: -1,61 грн
8,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (2)
8,78
Экономия: -0,46 грн
8,32 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Батумская, 13
Всего: упаковка (1)
9,19
Экономия: -0,98 грн
8,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (17)
8,97
Экономия: -0,59 грн
8,38 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (28)
9,18
Экономия: -0,86 грн
8,32 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (8)
9,10
Экономия: -0,78 грн
8,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (2)
9,18
Экономия: -0,86 грн
8,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (5)
9,54
Экономия: -0,44 грн
9,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: упаковка (1)
9,63
Экономия: -1,40 грн
8,23 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (6)
9,14
Экономия: -0,44 грн
8,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (28)
9,44
Экономия: -1,12 грн
8,32 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, пер. Фестивальный, 1
Всего: упаковка (5)
9,05
Экономия: -0,82 грн
8,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
Всего: упаковка (14)
9,39
Экономия: -0,49 грн
8,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (30)
9,08
Экономия: -0,86 грн
8,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 33
Всего: упаковка (18)
10,01
Экономия: -1,69 грн
8,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (53)
6,87
Экономия: -0,27 грн
6,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 12
Всего: упаковка (3)
9,12
Экономия: -0,80 грн
8,32 грн