Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты нестерильныеБИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙЦены в аптеках

БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см "Снежинка", №1 - Запорожье (148162) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (64)
18,71
Экономия: -2,32 грн
16,39 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (8)
18,47
Экономия: -1,54 грн
16,93 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (6)
13,63
Экономия: -1,10 грн
12,53 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (4)
17,89
Экономия: -1,33 грн
16,56 грн
В других городах:
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (2)
18,82
Экономия: -2,59 грн
16,23 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (5)
19,62
Экономия: -3,20 грн
16,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (144)
19,44
Экономия: -3,00 грн
16,44 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (30)
19,59
Экономия: -1,58 грн
18,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 46
Всего: упаковка (129)
19,17
Экономия: -2,66 грн
16,51 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (6)
18,62
Экономия: -1,49 грн
17,13 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (107)
19,51
Экономия: -3,06 грн
16,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (93)
16,98
Экономия: -2,66 грн
14,32 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (22)
18,84
Экономия: -2,32 грн
16,52 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Всего: упаковка (39)
18,09
Экономия: -1,68 грн
16,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (61)
19,79
Экономия: -2,95 грн
16,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 6
Всего: упаковка (37)
18,71
Экономия: -2,25 грн
16,46 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (27)
19,11
Экономия: -2,66 грн
16,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (83)
19,35
Экономия: -2,83 грн
16,52 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (2)
18,38
Экономия: -1,84 грн
16,54 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-К
Всего: упаковка (16)
18,47
Экономия: -1,91 грн
16,56 грн