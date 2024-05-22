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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см "Снежинка", №1 - Киев (148162) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 58 мин
Черкассы, ул. Владимира Великого, 35
Всего: упаковка (232)
19,26
Экономия: -2,82 грн
16,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 139
Всего: упаковка (12)
18,14
Экономия: -1,51 грн
16,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
Всего: упаковка (115)
20,08
Экономия: -3,53 грн
16,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
Всего: упаковка (1)
18,29
Экономия: -1,80 грн
16,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (56)
18,64
Экономия: -2,05 грн
16,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
Всего: упаковка (13)
18,31
Экономия: -1,68 грн
16,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
Всего: упаковка (39)
18,71
Экономия: -2,26 грн
16,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (23)
18,09
Экономия: -1,59 грн
16,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
Всего: упаковка (16)
18,32
Экономия: -1,83 грн
16,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (39)
18,03
Экономия: -1,33 грн
16,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 58 мин
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (5)
19,84
Экономия: -3,65 грн
16,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
Всего: упаковка (1)
20,07
Экономия: -3,52 грн
16,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
Всего: упаковка (15)
14,39
Экономия: -1,57 грн
12,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
Всего: упаковка (2)
18,39
Экономия: -1,92 грн
16,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
18,93
Экономия: -2,34 грн
16,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (16)
18,11
Экономия: -1,71 грн
16,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 28 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (13)
17,90
Экономия: -1,49 грн
16,41 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 28 мин
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (12)
18,31
Экономия: -1,90 грн
16,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Обуховка, ул. Центральная, 71
Всего: упаковка (2)
18,53
Экономия: -2,64 грн
15,89 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 28 мин
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (8)
17,91
Экономия: -1,34 грн
16,57 грн