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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см "Снежинка", №1 - Харьков (148162) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
18,93
Экономия: -2,34 грн
16,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (56)
18,64
Экономия: -2,05 грн
16,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (4)
18,77
Экономия: -2,30 грн
16,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (3)
17,83
Экономия: -1,50 грн
16,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (25)
19,69
Экономия: -3,25 грн
16,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Всего: упаковка (13)
20,20
Экономия: -3,76 грн
16,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (9)
17,31
Экономия: -0,86 грн
16,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 13
Всего: упаковка (1)
19,23
Экономия: -2,77 грн
16,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (13)
18,58
Экономия: -2,02 грн
16,56 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (1)
18,03
Экономия: -1,24 грн
16,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
Всего: упаковка (2)
19,41
Экономия: -2,96 грн
16,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (46)
17,84
Экономия: -1,51 грн
16,33 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (30)
18,47
Экономия: -1,95 грн
16,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (5)
18,25
Экономия: -1,78 грн
16,47 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (17)
18,47
Экономия: -1,98 грн
16,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (12)
18,13
Экономия: -1,64 грн
16,49 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: упаковка (19)
19,30
Экономия: -2,78 грн
16,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (16)
18,18
Экономия: -1,76 грн
16,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (24)
17,96
Экономия: -1,54 грн
16,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (70)
18,89
Экономия: -2,43 грн
16,46 грн