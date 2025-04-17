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Бинт марлевый стерильный Снежинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Бинт марлевый стерильный Снежинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Винница
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Открыто
Закроется в 21:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 17-А
151.7 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,60
Экономия при брони:
-1,11 грн
22,49
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
319.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,37
Экономия при брони:
-0,85 грн
16,52
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
386.1 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,05
Экономия при брони:
-1,41 грн
22,64
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
386.1 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,80
Экономия при брони:
-1,15 грн
20,65
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
412.3 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,52
Экономия при брони:
-0,68 грн
11,84
грн
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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,94
Экономия при брони:
-1,30 грн
22,64
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
430.6 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,48
Экономия при брони:
-0,64 грн
11,84
грн
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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,86
Экономия при брони:
-1,22 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж
434.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,18
Экономия при брони:
-1,54 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
437.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,82
Экономия при брони:
-1,18 грн
22,64
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Непокоренных, 2-Б
449.0 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,67
Экономия при брони:
-0,83 грн
11,84
грн
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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,23
Экономия при брони:
-1,59 грн
22,64
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
449.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,94
Экономия при брони:
-1,30 грн
22,64
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 25
449.7 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
9,08
Экономия при брони:
-0,42 грн
8,66
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
450.1 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
20,05
Экономия при брони:
-0,70 грн
19,35
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 52
450.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,57
Экономия при брони:
-1,05 грн
16,52
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
451.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
8,96
Экономия при брони:
-0,30 грн
8,66
грн
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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,10
Экономия при брони:
-0,58 грн
16,52
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
454.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,31
Экономия при брони:
-1,67 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
454.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,20
Экономия при брони:
-0,45 грн
9,75
грн
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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,68
Экономия при брони:
-1,04 грн
22,64
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 15
472.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,73
Экономия при брони:
-1,21 грн
16,52
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
472.7 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,20
Экономия при брони:
-0,68 грн
16,52
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
476.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,10
Экономия при брони:
-1,46 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
476.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,98
Экономия при брони:
-0,43 грн
10,55
грн
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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,57
Экономия при брони:
-0,93 грн
22,64
грн
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