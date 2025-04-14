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Бинт марлевый стерильный Снежинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Бинт марлевый стерильный Снежинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Одесса
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
255.3 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,50
Экономия при брони:
-0,86 грн
22,64
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
255.6 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,97
Экономия при брони:
-1,32 грн
20,65
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 25
289.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
9,22
Экономия при брони:
-0,56 грн
8,66
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
290.3 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
20,16
Экономия при брони:
-0,81 грн
19,35
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 52
290.3 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,68
Экономия при брони:
-1,16 грн
16,52
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
290.9 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
9,03
Экономия при брони:
-0,37 грн
8,66
грн
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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,23
Экономия при брони:
-0,71 грн
16,52
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 15
304.7 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,24
Экономия при брони:
-0,72 грн
16,52
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
306.0 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,34
Экономия при брони:
-0,82 грн
16,52
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Марганец, ул. Независимости, 29
326.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,26
Экономия при брони:
-1,62 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
333.6 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,45
Экономия при брони:
-0,61 грн
11,84
грн
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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,79
Экономия при брони:
-1,15 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
361.1 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,73
Экономия при брони:
-1,09 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
362.1 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,48
Экономия при брони:
-0,84 грн
22,64
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
364.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,65
Экономия при брони:
-0,81 грн
11,84
грн
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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,19
Экономия при брони:
-1,55 грн
22,64
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
367.3 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,96
Экономия при брони:
-1,32 грн
22,64
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
367.3 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,59
Экономия при брони:
-0,75 грн
11,84
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
368.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,50
Экономия при брони:
-0,86 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
368.6 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,15
Экономия при брони:
-1,51 грн
22,64
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,52
Экономия при брони:
-0,88 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
370.0 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,39
Экономия при брони:
-0,55 грн
11,84
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
370.0 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,99
Экономия при брони:
-1,35 грн
22,64
грн
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