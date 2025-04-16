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Бинт марлевый стерильный Снежинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Бинт марлевый стерильный Снежинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Николаев
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
148.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,05
Экономия при брони:
-1,41 грн
22,64
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
149.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,43
Экономия при брони:
-0,78 грн
20,65
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
179.3 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
9,08
Экономия при брони:
-0,42 грн
8,66
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
179.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
20,05
Экономия при брони:
-0,70 грн
19,35
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52
179.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,57
Экономия при брони:
-1,05 грн
16,52
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
180.3 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
8,96
Экономия при брони:
-0,30 грн
8,66
грн
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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,10
Экономия при брони:
-0,58 грн
16,52
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
194.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,73
Экономия при брони:
-1,21 грн
16,52
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
195.6 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,20
Экономия при брони:
-0,68 грн
16,52
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Независимости, 29
216.1 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,58
Экономия при брони:
-0,94 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
228.9 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,58
Экономия при брони:
-0,74 грн
11,84
грн
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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,05
Экономия при брони:
-1,41 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
250.6 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,96
Экономия при брони:
-1,32 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
251.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,63
Экономия при брони:
-0,99 грн
22,64
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
256.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,03
Экономия при брони:
-1,39 грн
22,64
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
256.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,60
Экономия при брони:
-0,76 грн
11,84
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
257.7 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,20
Экономия при брони:
-1,56 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
258.1 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,09
Экономия при брони:
-1,45 грн
22,64
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,45
Экономия при брони:
-0,81 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
259.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,68
Экономия при брони:
-0,84 грн
11,84
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
259.6 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,67
Экономия при брони:
-0,83 грн
11,84
грн
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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,22
Экономия при брони:
-1,58 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
259.6 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,25
Экономия при брони:
-1,61 грн
22,64
грн
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