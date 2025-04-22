Киев
О товаре
Цены
Бинт марлевый стерильный Снежинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Бинт марлевый стерильный Снежинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 17-А
84.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,83
Экономия при брони:
-1,34 грн
22,49
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
127.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,16
Экономия при брони:
-0,64 грн
16,52
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж
273.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,17
Экономия при брони:
-1,53 грн
22,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
302.1 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,74
Экономия при брони:
-1,10 грн
22,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
334.3 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,40
Экономия при брони:
-0,56 грн
11,84
грн
Забронировать
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,71
Экономия при брони:
-1,07 грн
22,64
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
339.1 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,52
Экономия при брони:
-0,68 грн
11,84
грн
Забронировать
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,93
Экономия при брони:
-1,29 грн
22,64
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
349.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,52
Экономия при брони:
-0,87 грн
20,65
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
349.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,20
Экономия при брони:
-1,56 грн
22,64
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Непокоренных, 2-Б
357.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,32
Экономия при брони:
-0,48 грн
11,84
грн
Забронировать
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,56
Экономия при брони:
-0,92 грн
22,64
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
357.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,84
Экономия при брони:
-1,20 грн
22,64
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
365.7 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,85
Экономия при брони:
-1,21 грн
22,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
365.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,22
Экономия при брони:
-0,47 грн
9,75
грн
Забронировать
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,73
Экономия при брони:
-1,09 грн
22,64
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
385.1 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,14
Экономия при брони:
-1,50 грн
22,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
385.1 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
11,01
Экономия при брони:
-0,46 грн
10,55
грн
Забронировать
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,63
Экономия при брони:
-0,99 грн
22,64
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
385.3 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,38
Экономия при брони:
-0,54 грн
11,84
грн
Забронировать
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,68
Экономия при брони:
-1,04 грн
22,64
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
385.6 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,93
Экономия при брони:
-0,38 грн
10,55
грн
Забронировать
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,45
Экономия при брони:
-0,81 грн
22,64
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
385.7 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,48
Экономия при брони:
-0,64 грн
11,84
грн
Забронировать
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,85
Экономия при брони:
-1,21 грн
22,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
385.7 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,39
Экономия при брони:
-0,55 грн
11,84
грн
Забронировать
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,68
Экономия при брони:
-1,04 грн
22,64
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
386.1 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,16
Экономия при брони:
-1,52 грн
22,64
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
386.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,16
Экономия при брони:
-1,52 грн
22,64
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню