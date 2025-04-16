Бинт марлевый стерильный Снежинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,43
Экономия при брони: -0,78 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,05
Экономия при брони: -1,41 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
9,08
Экономия при брони: -0,42 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
20,05
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Центральная, 52
61.6 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,57
Экономия при брони: -1,05 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
62.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
8,96
Экономия при брони: -0,30 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,10
Экономия при брони: -0,58 грн
Аптека низких цен
Вольногорск, ул. Центральная, 61
78.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,58
Экономия при брони: -0,74 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,05
Экономия при брони: -1,41 грн
Аптека копейка
Никополь, просп. Трубников, 15
83.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,73
Экономия при брони: -1,21 грн
Аптека шар@
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
83.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,20
Экономия при брони: -0,68 грн
Аптека низких цен
Марганец, ул. Независимости, 29
98.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,58
Экономия при брони: -0,94 грн
Аптека шар@
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
108.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,67
Экономия при брони: -0,83 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,22
Экономия при брони: -1,58 грн
Не болей
Каменское, просп. Свободы, 46
112.9 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,82
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека низких цен
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
113.0 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,26
Экономия при брони: -0,51 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,81
Экономия при брони: -1,17 грн
Не болей
Каменское, просп. Непокоренных, 2-Б
115.9 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,71
Экономия при брони: -0,87 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,29
Экономия при брони: -1,65 грн
Аптека копейка
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
116.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,55
Экономия при брони: -0,91 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
121.7 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,63
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
124.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,96
Экономия при брони: -1,32 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
128.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,03
Экономия при брони: -1,39 грн
Аптека копейка
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
129.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,70
Экономия при брони: -0,86 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,28
Экономия при брони: -1,64 грн
Аптека низких цен
Днепр, пер. Парусный, 10-К
129.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
11,04
Экономия при брони: -0,49 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,69
Экономия при брони: -1,05 грн